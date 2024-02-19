Мы находимся в обороне, – в 3 ОШБр рассказали о текущей ситуации возле Авдеевки

17 февраля Силы обороны вышли из Авдеевки и заняли позиции на втором рубеже обороны. В 3 ОШБр сообщают, что критической ситуации уже нет.

Враг продолжает вести наступательные действия, однако их нельзя сравнивать с тем, что было в Авдеевке. Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает 24 Канал.

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Враг уменьшил использование авиации

В 3 ОШБр сообщают, что оккупанты до сих пор оправляются от поражения, нанесенного ВСУ во время обороны Авдеевки.

Уровень использования авиации существенно уменьшился, количество штурмов уменьшилось. Стоит отметить, что мы смогли нанести серьезное огневое воздействие на врага во время обороны города и стереть две бригады. Впрочем, говорить сколько они будут восстанавливаться от удара, пока рано,

– сообщает Александр Бородин.

Оккупанты также прекратили массовое использование бронетехники. Сейчас россияне используют бронетехнику осторожно и точечно.

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