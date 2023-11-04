Битва уже растягивается, – военный обозреватель объяснил замысел россиян по Авдеевке
Оккупанты до сих пор пытаются окружить Авдеевку. Они уже пригнали инженерную технику, чтобы закрепиться на захваченных территориях.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты готовятся к разным вариантам развития событий. Но сейчас они также строят оборонительные рубежи, чтобы закрепиться на территориях вблизи Авдеевки.
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Какие планы в оккупантов
Как отметил Попович, наступление на Авдеевку – целиком политическая цель. Они хотят захватить как можно больше украинских территорий, а затем выйти на переговоры по замораживанию войны.
Оккупанты собираются потом пойти на переговоры. Что-то вроде: "Вот мы захватили такую территорию. Давайте договариваться". Хотят заморозки войны на актуальных позициях линии фронта,
– подчеркнул Попович.
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Битва за Авдеевку уже затягивается для оккупантов. Она может быть в некотором роде похожа на Бахмут. В свое время кадровые российские подразделения и вагнеровцы потратили несколько месяцев, чтобы продвинуться в город. Вполне возможно, что оккупанты также бросят много сил, чтобы добиться успехов в Авдеевке.
Ситуация на фронте: коротко
- 2 ноября в Вооруженных Силах сообщали об определенном снижении активности оккупантов возле Авдеевки. Это не значит, что они отказались от своих планов. Захватчики просто проводят перегруппировку.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о новых планах оккупантов на Авдеевском направлении. Они хотят захватить Авдеевский коксохимический завод.
- По состоянию на 3 ноября украинские военные ликвидировали более 303 тысяч личного состава врага. Также удалось уничтожить 5265 вражеских танков, 9901 боевых бронированных машин, 7328 артиллерийских систем, 854 РСЗО.