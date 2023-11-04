Битва уже растягивается, – военный обозреватель объяснил замысел россиян по Авдеевке

Оккупанты до сих пор пытаются окружить Авдеевку. Они уже пригнали инженерную технику, чтобы закрепиться на захваченных территориях.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты готовятся к разным вариантам развития событий. Но сейчас они также строят оборонительные рубежи, чтобы закрепиться на территориях вблизи Авдеевки.

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Какие планы в оккупантов

Как отметил Попович, наступление на Авдеевку – целиком политическая цель. Они хотят захватить как можно больше украинских территорий, а затем выйти на переговоры по замораживанию войны.

Оккупанты собираются потом пойти на переговоры. Что-то вроде: "Вот мы захватили такую территорию. Давайте договариваться". Хотят заморозки войны на актуальных позициях линии фронта,

– подчеркнул Попович.

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Битва за Авдеевку уже затягивается для оккупантов. Она может быть в некотором роде похожа на Бахмут. В свое время кадровые российские подразделения и вагнеровцы потратили несколько месяцев, чтобы продвинуться в город. Вполне возможно, что оккупанты также бросят много сил, чтобы добиться успехов в Авдеевке.

Ситуация на фронте: коротко