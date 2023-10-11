Может стать вторым Бахмутом: какова цель российских штурмов Авдеевки

Российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении. За прошедшие сутки там была сложная ситуация. Врагу нужны хоть какие-то победы, ведь он несет большие потери. Поэтому захватчики пытались окружить Авдеевку.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, россияне давно не вели штурмовых действий на Авдеевском направлении.

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Россияне хотели окружить Авдеевку

Андрей Крамаров отметил, что россияне выбрали Авдеевское направление для штурмов "вынуждено". На прошлой неделе враг атаковал Лимано-Купянское направление, но понес серьезные потери и прекратил там активное наступление. Возможно, попытаются наступать там снова.

Также оккупанты имеют большие потери под Бахмутом и не имеют ни сил, ни средств, чтобы изменить ход боевых действий. Их наступление на Клещеевку, Андреевку тоже провалилось. Враг еще раз пытался продвинуться в Марьинке, через которую никому не возможно пройти, и снова понес потери. Контрактовать на Юге по плацдарму на Работино, чтобы остановить продвижение ВСУ, тоже не удается. Но россиянам нужны какие-то победы.

На Авдеевском направлении были определенные силы. Они давно не вели там активных штурмовых действий. В Авдеевке, как правило, наносились артиллерийские удары и удары с тактической авиации. Оценив свои силы на фронте, россияне решили попытаться закрыть Авдеевское выступление. Для того, чтобы окружить Авдеевку, им нужно было бы взять под контроль по прямой линии территорию в 20 километров,

– объяснил он.

Захватчики использовали свою старую тактику – наступали большими колоннами, которые были с гораздо более низкой квалификацией личного состава. Ситуация была очень тяжелая. Однако россияне получили ответ от ВСУ, которые хорошо отработали с помощью артиллерии. Враг понес большие потери.

Как подчеркнул военный эксперт, нельзя расслабляться на Авдеевском направлении. По оценкам разведки, у россиян есть ресурсы для повторной попытки атаковать этот участок фронта.

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Может быть второй Бахмут

Россияне рассказывают, что Авдеевка нужна, потому что из нее ВСУ якобы могут наступать на Донецк. Однако пока у украинских защитников нет такой возможности.

Сейчас, к сожалению, у нас нет такой возможности. На этом отрезке мы последовательно находились в обороне с начала года. Поэтому какие-то опасения, к сожалению, пока достаточно призрачны для россиян. Хотя если они таким образом начнут на этом направлении класть свою армию, то для них там может наступить второй Бахмут,

– добавил Крамаров.

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