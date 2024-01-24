Бои очень тяжелые: в чем самая большая опасность на Авдеевском фронте
Ситуация в Авдеевке стабильно сложная, но управляемая. Российские оккупанты имеют там определенные продвижения. Однако врагу не удается захватить город.
Самая большая опасность – это атака с фронтов, где расположен Авдеевский коксохимический завод. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Ситуация сложная, но управляемая
Павел Нарожный отметил, что в Авдеевке россияне прошли одну линию обороны, где расположен бывший ресторан "Царская охота". Однако это не стратегический проход, потому что дальше идет другая линия обороны.
Там продолжаются очень жесткие бои. Но главная опасность, которая там есть – это не лобовая атака, не атака во фронт. Наибольшая опасность – это атака с фронтов, где расположен Авдеевский коксохимический завод, с севера и с юга,
– сказал он.
Возле Степового у захватчиков тоже были некоторые успехи. Речь идет о парах сотен метров. На фронтах украинские защитники удерживают оборону.
Враг использует одну и ту же тактику. Оккупанты выстреливают огромное количество снарядов, уничтожают абсолютно все оборонительные укрепления, которые только могут быть. Таким образом они продвигаются.
Бои на Авдеевском направлении: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении враг до сих пор пытается окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун рассказал, что сейчас потери врага под Авдеевкой остаются примерно такими, как и были. Приблизительно 200 – 300, иногда до 400 мертвыми и ранеными в сутки.
- Штупун отметил, что сейчас россияне не используют столько техники, как раньше. Сначала враг думал взять наскоком большими колоннами. Россияне думали, что это испугает ВСУ, однако так не произошло. Наоборот – чем больше было техники, тем больше было для врага потерь. По словам спикера, оккупанты теряли 70 – 80% техники. Поэтому сейчас они используют ее периодически.