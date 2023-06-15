Россияне еще не успели сделать линию укрепления – Ступак о ситуации в Бахмуте

Вооруженные Силы мужественно и отчаянно защищают Украину от нашествия российских оккупантов. Сейчас наши бойцы имеют успехи возле Бахмута, который россияне уже несколько раз якобы "брали" и все напрасно.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак. Он добавил, что за более чем 9 месяцев обороны город-крепость стал символом устойчивости украинского народа.

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На Бахмутском направлении украинские бойцы наступают силами, которые сдерживали оккупантов. Сейчас под Бахмутом не наступают новые бригады наступления ВСУ. Россиян выгоняют те же защитники и защитницы, которые держали оборону.

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9 месяцев прокручивали россиян на мясорубке

Россияне массово забрасывают в Бахмут воздушно-десантные войска. Вероятно, военное руководство определило, что именно Бахмутское направление будет перспективным для украинского наступления.

В то же время Вооруженные Силы продвигаются у Бахмута и пытаются окружить врага.

Украинским военным удалось деоккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области, в частности, села Благодатное и Макаровку.

Россияне еще не успели там сделать себе линию укрепления,

– отметил экссотрудник СБУ.

Как отметил Ступак, у нас укрепления были и благодаря этому ВСУ просто как на мясорубке прокручивать оккупантов все это время.

Какая ситуация на Бахмутском направлении