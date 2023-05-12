Противник вздрогнул, – военный эксперт сказал, какие задачи ВСУ в Бахмуте

На Бахмутском направлении ВСУ удалось провести несколько успешных контратак и освободить 2 километра. Украинские бойцы ставят целью остановить тактическое продвижение россиян, уничтожить больше живой силы и техники врага, заставить оккупантов перейти в оборону.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, вагнеровцы могут попасть в окружение.

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Уничтожить как можно больше оккупантов

Романенко отметил, что ВСУ в Бахмуте выполняют задачу остановить хотя бы тактическое продвижение россиян, уничтожить как можно больше живой силы и техники врага, вынудить его перейти в оборону.

Эти задачи выполняются. Вокруг Бахмута, на флангах, откуда вышли вагнеровцы и передали регулярным частям вооруженных сил России, на юго-западном направлении противник вздрогнул под нашим штурмом. Там от россиян сбежало несколько рот,

– объяснил он.

Военный эксперт добавил, что наемники ЧВК "Вагнер" могут попасть в оперативное окружение.

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