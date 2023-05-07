Не только во время авианалетов: в ВСУ рассказали, как россияне используют фосфор в Бахмуте

Российские оккупанты снова применили в Бахмуте запрещенные фосфорные бомбы. Враг забрасывает город фосфором разными способами: во время авианалетов или с помощью РСЗО "Град".

Об этом в эфире 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подчеркнул, что несмотря ни на что украинские военные уже 9 месяцев не позволяют россиянам захватить Бахмут.

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Россияне используют в Бахмуте фосфор

Сергей Череватый рассказал, что 5 мая оккупанты снова использовали в Бахмуте запрещенный вид оружия – фосфорные бомбы. Он подчеркнул, что украинские защитники уже 9 месяцев мужественно обороняют город в тяжелейших условиях.

Наши подразделения Сил обороны, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, несмотря на усилия врага, который использует весь запрещенный потенциал вооруженной номенклатуры, стоят и уже 9 месяцев не дают врагу захватить этот город-крепость, даже находясь в эпицентре огня,

– отметил он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ объяснил, что россияне применяют фосфор не только во время авианалетов. Враг делает это разными способами, к примеру, с помощью РСЗО "Град".

Череватый о фосфорных бомбах в Бахмуте: смотрите видео

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