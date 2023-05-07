Не только во время авианалетов: в ВСУ рассказали, как россияне используют фосфор в Бахмуте
Российские оккупанты снова применили в Бахмуте запрещенные фосфорные бомбы. Враг забрасывает город фосфором разными способами: во время авианалетов или с помощью РСЗО "Град".
Об этом в эфире 24 Каналу сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он подчеркнул, что несмотря ни на что украинские военные уже 9 месяцев не позволяют россиянам захватить Бахмут.
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Россияне используют в Бахмуте фосфор
Сергей Череватый рассказал, что 5 мая оккупанты снова использовали в Бахмуте запрещенный вид оружия – фосфорные бомбы. Он подчеркнул, что украинские защитники уже 9 месяцев мужественно обороняют город в тяжелейших условиях.
Наши подразделения Сил обороны, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, несмотря на усилия врага, который использует весь запрещенный потенциал вооруженной номенклатуры, стоят и уже 9 месяцев не дают врагу захватить этот город-крепость, даже находясь в эпицентре огня,
– отметил он.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ объяснил, что россияне применяют фосфор не только во время авианалетов. Враг делает это разными способами, к примеру, с помощью РСЗО "Град".
Череватый о фосфорных бомбах в Бахмуте: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- 5 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ ранее призывали не верить Пригожину. После этого самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его наемники готовы заменить ЧВК "Вагнер" в боях за Бахмут.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что вагнеровцы продолжают воевать на Бахмутском направлении. Только за эти сутки произошло 23 боестолкновения между украинскими бойцами и вагнеровцами. Череватый подчеркнул, что в Бахмуте пока нет войск Кадырова.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия сейчас изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи оккупанты стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.