Спикер Восточной группировки ВСУ сообщил, уменьшилась ли интенсивность боев в Бахмуте

Уже более 9 месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмутское направление и постоянно атакуют позиции ВСУ. Продолжаются тяжелые бои, но в последние несколько дней интенсивность атак несколько уменьшилась.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, это может свидетельствовать о том, что у захватчиков происходит определенная перестановка сил.

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Интенсивность вражеских атак несколько снизилась

Череватый отметил, что враг продолжает свои наступательные действия в зоне деятельности Восточной группировки ВСУ. Главными направлениями являются Бахмутское и Купянско-Лиманское.

В частности, на Бахмутском направлении произошло 17 боестолкновений. 268 раз враг нанес удары из разных типов артиллерии, произвел 3 авианалета, 94 раза обстрелял город Бахмут.

В боях ликвидированы 116 оккупантов и 113 ранены. Также ВСУ уничтожили танк, боевую машину десанта, пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 2 беспилотных комплекса, один командно-наблюдательный пункт роты и 10 боевых складов боеприпасов.

Здесь продолжаются интенсивные бои, но в разрезе последних 3 дней количество атак все же уменьшилось. Вчера было 18, сегодня – 17. До этого было от 35 до 50, и больше. Возможно, враг производит определенную перестановку своих сил. Ситуация будет проанализирована, командование наблюдает за врагом и контролирует его действия,

– сказал спикер.

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Украинская разведка знает о намерениях оккупантов

Сергей Череватый подчеркнул, что работа украинской разведки не прекращается. Он добавил, что Россия тоже постоянно собирает разведданные, но судить о качестве их работы сложно. Вместо этого разведка Украины эффективно работает.

"Постоянно поражается их логистика, полевые склады, большие скопления боевого состава и техники. Кроме того, мы знаем намерения врага. В большинстве случаев наблюдаем, понимаем их динамику, логику. Иногда не имея слишком больших сил и средств, выстраиваем эффективно свою оборону уже много месяцев подряд. Тем самым уничтожаем потенциал врага ежесуточно", – заметил он.

Среди вагнеровцев в Бахмуте стало меньше зэков

Спикер Восточной группировки ВСУ утверждает, что на Бахмутском направлении среди наемников ЧВК "Вагнер" стало меньше бывших заключенных, хотя раньше это была главная сила вагнеровцев.

В первую очередь их уничтожают в больших объемах. 116 за эти сутки – это отнюдь не самый большой показатель. Было даже 200 ликвидированных, а еще раненые. Также в России много заключенных. Там своя субкультура, в том числе – сарафанное радио, которое идет по всем тюрьмам, что это дорога в один конец,

– отметил Череватый.

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