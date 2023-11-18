Подъехали корейские боеприпасы, – военный рассказал о действиях россиян в Бахмуте
Российские оккупанты постоянно штурмуют Бахмутское направление. Количество обстрелов со стороны врага увеличилось. Захватчики пытаются оттянуть силы ВСУ от Авдеевского направления.
Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады Рубеж Денис Нагорный. По его словам, россияне получили корейские боеприпасы, которые ничем не отличаются от советских образцов.
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Враг постоянно штурмует
Денис Нагорный отметил, что россияне пытаются атаковать в ответ на продвижение Сил обороны в направлении Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Враг активно применяет FPV-дроны, "Ланцеты", минирует подъездные пути, сбрасывает самодельные взрывные бомбы, зажигательные, химические вещества.
В частности, увеличилось в определенный период количество обстрелов из-за того, что подъехали корейские боеприпасы, которые ничем не отличаются от советских образцов,
– сказал он.
Также захватчики увеличили применение тактической и армейской авиации. В частности, истребители начали активно сопровождать бомбардировщики для того, чтобы более качественно участвовать в штурмовых действиях.
Нагорный о боях возле Бахмута: смотрите видео
Какие вражеские подразделения воюют в Бахмуте
Как отметил начальник штаба артиллерии 4-й бригады Рубеж, на Бахмутском направлении воюют боевики, которых отправляет на фронт минобороны России. Вражеское ведомство вербует зэков и представителей разных народов, в частности, бурят, якутов.
Кроме того, россияне применяют тактику копателей. В частности, этим занимаются группы "Шторм-Z" под руководством бывших вагнеровцев.
Также командование вынуждает мобилизованных. Собирают 2 – 3 группы копателей, по 10 – 20 человек, приказывают им выполнять некоторые инженерные работы, подкапываться в позиции ВСУ. Если они выполнили задание и вернулись, их переводят в ранг пехоты или штурмовиков. Однако у 90% это летальные случаи.
В копатели входят преимущественно малоподготовленные мобилизованные, люди с низкой социальной ответственностью, низким уровнем развития или те, кому уже нечего терять,
– добавил Нагорный.
Что происходит возле Бахмута: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Украинские защитники отразили 18 атак.
- Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Украинской разведке удалось перехватить очередной разговор оккупантов, в котором можно услышать, какая ситуация у врага на Бахмутском направлении и какие потери он понес. Захватчики продолжают терпеть огромные потери в войне против Украины.
- Аналитики Deep State рассказали, что российские оккупанты использовали на фронте химическое оружие против ВСУ на Сватовском и Бахмутском отрезке. Вероятно, враг применил хлорпикрин.