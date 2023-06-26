Состав вражеских сил на Востоке изменился, – боец рассказал, повлияло ли это на ход войны
Личный состав оккупантов на Бахмутском направлении несколько изменился за последнее время. Сейчас там воюют преимущественно регулярные подразделения российской армии.
Об этом 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, ранее на Бахмутском направлении первоочередную роль играли террористы из "Вагнера", а "регулярщики" – второстепенную.
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Сейчас на этом направлении преобладают кадровые российские военные. В частности, здесь воюет российская 57 бригада, которую недавно мощно разгромили. Однако в формате поддержки оккупанты также используют разных "пвкшников" – это и подразделения "Шторм Z", и "Ветеран" и т.д.
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Как отметил Кудряшов, политический фарс, происходивший в последние дни в России, никак не повлиял на боевые действия. Оккупанты пытаются удерживаться на позициях.
Мы продолжаем качественно планировать, наблюдать и уничтожать противника. Враг тоже не опускает руки. Победы и продвижение не даются легко. Враг не убегает. Цепляется за каждый куст, дерево, окоп, который сформировали за время продвижения. А политическая ситуация, по моему мнению, ничего не играет на участке фронта,
– заметил Кудряшов.
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Ситуация на Бахмутском направлении: коротко
- Украинские военные продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что наши бойцы продолжают штурмовать вражеские позиции и выбивают оккупантов с флангов.
- Родион Кудряшов заявил, что украинские военные смогли продвинуться даже в самом Бахмуте. Это поможет создать качественный плацдарм, чтобы потом полностью отбить город в оккупантов.
- В сети опубликовали видео штурма позиций российских оккупантов. В атаке участвовали бойцы 1 роты 1 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады.
- По состоянию на 26 июня российские захватчики потеряли 225 580 личного состава. Только за минувшие сутки, 25 июня, на "концерт Кобзона" отправились 950 оккупантов. Также Россия уже потеряла 4031 танк, 7820 боевых бронированных машин, 4055 артиллерийских систем и т.д.