Состав вражеских сил на Востоке изменился, – боец рассказал, повлияло ли это на ход войны

Личный состав оккупантов на Бахмутском направлении несколько изменился за последнее время. Сейчас там воюют преимущественно регулярные подразделения российской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, ранее на Бахмутском направлении первоочередную роль играли террористы из "Вагнера", а "регулярщики" – второстепенную.

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Сейчас на этом направлении преобладают кадровые российские военные. В частности, здесь воюет российская 57 бригада, которую недавно мощно разгромили. Однако в формате поддержки оккупанты также используют разных "пвкшников" – это и подразделения "Шторм Z", и "Ветеран" и т.д.

Повлияли ли действия Пригожина на ситуацию на фронте

Как отметил Кудряшов, политический фарс, происходивший в последние дни в России, никак не повлиял на боевые действия. Оккупанты пытаются удерживаться на позициях.

Мы продолжаем качественно планировать, наблюдать и уничтожать противника. Враг тоже не опускает руки. Победы и продвижение не даются легко. Враг не убегает. Цепляется за каждый куст, дерево, окоп, который сформировали за время продвижения. А политическая ситуация, по моему мнению, ничего не играет на участке фронта,

– заметил Кудряшов.

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Ситуация на Бахмутском направлении: коротко