Про це 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, раніше на Бахмутському напрямку першочергову роль відігравали терористи з "Вагнера", а "регулярники" – другорядну.

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Зараз на цьому напрямку переважають кадрові російські військові. Зокрема тут воює російська 57 бригада, яку нещодавно потужно розгромили. Однак у форматі підтримки окупанти також використовують різних "пвкшників" – це і підрозділи "Шторм Z", і "Ветеран" тощо.

Чи вплинули дії Пригожина на ситуацію на фронті

Як наголосив Кудряшов, політичний фарс, який відбувався останніми днями в Росії, ніяк не вплинув на бойові дії. Окупанти намагаються втримуватися на позиціях.

Ми продовжуємо якісно планувати, спостерігати та нищити противника. Ворог теж не опускає руки. Перемоги та просування не даються легко. Ворог не тікає. Чіпляється за кожен кущ, дерево, окоп, який сформував під час просування. А політична ситуація, на мою думку, нічого не відіграє на ділянці фронту,

– зауважив Кудряшов.

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Ситуація на Бахмутському напрямку: коротко