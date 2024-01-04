Сам подвергается смертной казни: зачем Лукашенко подписал абсурдные поправки к собственным гарантиям

Александр Лукашенко подписал правки к одному из "законов", согласно которому президент и его семья сохраняют неприкосновенность по истечении срока. Это точно ему не поможет.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Лукашенко пытается спасти себя от возможного преследования в будущем. Но это вообще никак ему не поможет. Как только в Беларусь придут нормальные власти, эти поправки даже отменять не придется. Ведь Лукашенко – самопровозглашенный президент. Поэтому его решения – нелегитимные.

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Смертная казнь до сих пор действует в Беларуси

Как отметил Шейтельман, Лукашенко вообще подпадает под несколько пунктов, по которым ему могут назначить смертную казнь, когда Беларусь станет свободной. Вероятно, он будет последним казненным человеком в Европе.

Возможно, Лукашенко сейчас пытается так перестраховаться, потому что готовит передачу Беларуси к России. Тогда они действительно могут выполнять эти законы.

Думаю, что здесь все идет к возможной передаче Беларуси к России. Понятно, что Лукашенко этого не желает. Но, возможно, уровень давления на Беларусь сейчас действительно серьезный. Его спецслужбы все же как-никак работают. Он может видеть сигналы, что россияне готовятся захватить Беларусь,

– сказал Шейтельман.

Сейчас Беларусь находится в сложном экономическом положении. Они вынуждены брать деньги у России, чтобы удерживать себя. Вполне возможно, что через некоторое время страна-агрессорка захочет полностью подчинить себе Беларусь.

Ситуация в Беларуси: коротко