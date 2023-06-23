Лукашенко очень переживает, – Свердлов сказал, как диктатор ждет приход полка Калиновского

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко опасается потерять власть в Беларуси. У него есть реальный страх по поводу возможной конфронтации с бойцами из полка имени Кастуся Калиновского.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов. По его словам, Лукашенко чуть ли не публично заявлял, что в Беларуси его поддерживает около 80% населения. А за остальные 20% он еще может посоревноваться.

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Кого боится Лукашенко

Как подчеркнул Свердлов, Лукашенко убежден, что основная часть людей, которые полностью против него, находятся за границей, – в Литве, Польше, Украине. И он особенно опасается бойцов из полка Калиновского.

Я уверен, что он серьезно рассматривает возможность, что они попытаются зайти в Беларусь и что-нибудь сделать. Казалось бы, а чего бы ему беспокоиться, если его "поддерживают" 80% людей внутри страны?

– заметил Свердлов.

Какая ситуация в Беларуси – рассказал Свердлов: смотрите видео

Понятно, что цифра в 80% поддержки Лукашенко – абсолютный бред. Вероятно, диктатор это предполагает и готовится к любым возможным угрозам. Поэтому сейчас в Беларуси постоянно обучают военных и проводят подготовку так называемой терробороны.

Также именно по этим причинам там начали активно нагнетать тему о ядерном оружии в Беларуси. Лукашенко считает, что может стать неприкосновенным.

Ядерное оружие в Беларуси: коротко

На днях Путин заявил, что первые ядерные заряды уже были доставлены на территорию Беларуси. Ранее сообщалось, что там разместят только тактическую "ядерку", а будет контролировать ее только Россия.

Лукашенко также включил ядерный шантаж. Он рассказал, при каких условиях он использует ядерное оружие.

В украинской разведке подчеркнули, что не стоит обращать внимание на браваду Лукашенко. Никто ему доступ к ядерной кнопке не даст. А размещение ядерного оружия в Беларуси не меняет ничего с точки зрения безопасности в регионе.