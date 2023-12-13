Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что летом оккупанты были вынуждены отбивать наступление ВСУ. Параллельно захватчики накапливали ресурсы для своих атак, усилившихся осенью – зимой.
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Сколько оккупантов сейчас воюет против Украины
Как подчеркнул Селезнев, враг продолжает нести мощные потери на фронте. Ежедневно удается уничтожать от 600 – до 1300 оккупантов, но у них все равно еще достаточно личного состава.
По разной информации, сейчас группировка России в Украине составляет около 450 тысяч личного состава. Сюда стоит добавить еще 30 тысяч росгвардейцев, также находящихся на оккупированных территориях. Еще несколько месяцев назад численность захватчиков была на уровне 400 тысяч.
Увеличение есть. Кратное преимущество в численности на поле боя требует от врага реализовывать миссию по территориальным достижениям. Но вряд ли они смогут с такой численностью осуществить свои планы. Хотя бои будут ожесточенные,
– сказал Селезнев.
Все зависит от того, какие ресурсные возможности будут в Сил обороны Украины. Если получится преодолеть дефицит артиллерийских систем и боеприпасов, тогда дела в оккупантов будут очень плохими. Если нет – придется усиленно отражать атаки врага, как это было раньше.
Если не хватит, то украинская армия пойдет в стратегическую оборону. Будут усиливать развитие различных инженерных сооружений, чтобы с их помощью отражать вражеские атаки,
– сказал Селезнев.
Ситуация на фронте: коротко
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за 2023 год Россия не смогла оккупировать ни одно украинское село. Военные героически держат оборону.
- По состоянию на 13 декабря Россия потеряла более 341 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5682 вражеских танка, 10594 боевых бронированных машин, 8076 артиллерийских систем, 919 РСЗО, 605 средств ПВО и т.д.
- Украинские защитники недавно опубликовали кадры из Клещеевки, которую освободили несколько месяцев назад. Там ясно видно, какую беду приносит с собой "русский мир".