Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що влітку окупанти були змушені відбивати наступ ЗСУ. Паралельно загарбники накопичували ресурсу для своїх атак, які посилилися восени – взимку.

Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень

Скільки окупантів зараз воює проти України

Як наголосив Селезньов, ворог продовжує зазнавати потужних втрат на фронті. Щодня вдається знищувати від 600 – до 1300 окупантів, але у них все одно ще є достатньо особового складу.

За різною інформацією, зараз угруповання Росії в Україні становить близько 450 тисяч особового складу. Сюди варто додати ще 30 тисяч росгвардійців, які також перебувають на окупованих територіях. Ще кілька місяців тому чисельність загарбників була на рівні 400 тисяч.

Збільшення є. Кратна перевага в чисельності на полії бою вимагає від ворога реалізовувати місію щодо територіальних здобутків. Але навряд чи вони будуть спроможні з такою чисельністю здійснити свої плани. Хоча бої будуть запеклі,

– сказав Селезньов.

Зверніть увагу! Лише за 12 грудня українські військові відбили 51 атаку противника на Авдіївському напрямку.

Все залежатиме від того, які ресурсні можливості будуть в Сил оборони України. Якщо вийде подолати дефіцит артилерійських систем та боєприпасів, тоді справи в окупантів будуть дуже кепськими. Якщо ні – то доведеться посилено відбивати атаки ворога, як це було раніше.

Якщо не вистачатиме, то українська армія піде в стратегічну оборону. Будуть посилювати розбудову різних інженерних споруд, щоб з їх допомогою відбивати ворожі атаки,

– сказав Селезньов.

Ситуація на фронті: коротко