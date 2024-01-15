Россияне начали привлекать десантные бригады на Запорожском направлении: чем это грозит для них

Институт изучения войны сообщил, что россияне готовят новые десантно-штурмовые бригады с акцентом на десантирование в близком тылу Украины. И будто бы такая бригада уже действует на Запорожском направлении. Но маловероятно, что они смогут совершать подобные операции.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что десантирование по линии боевого столкновения в тылу Украины – это чрезвычайно маловероятно.

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Почему это удивительная идея

Как отметил Селезнев, в начале полномасштабной войны оккупанты уже пытались провести высадку десанта в Гостомеле. Тогда они привлекли несколько десятков вертолетов. Эти подразделения должны были захватить аэродром, после чего туда прилетели бы Ил-76 с личным составом и техникой. Но украинские защитники успешно отразили атаку подразделений оккупантов.

Сейчас Силы обороны Украины тщательно ведут разведку воздушного пространства как на территории нашей страны, так и над территориями, граничащими с нашей страной. Есть соответствующие огневые средства и ресурсы как на севере, так и на юге,

– сказал Селезнев.

Если оккупанты попытаются реализовать этот замысел, то вражеские вертолеты с десантом будут очень быстро уничтожены. Тем не менее россияне действительно могут планировать такую операцию и готовиться к ней.

В любом случае, такие планы могут быть у россиян. Они ищут любые пути и возможности, чтобы докоренным образом изменить ситуацию на поле боя. Но наш Генеральный штаб отслеживает все движения и действия врага и готовит противодействие,

– подчеркнул Селезнев.

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