Таких сил не видели за полтора года, – Гайдай о ситуации на самых тяжелых направлениях фронта

Одни из самых сложных направлений фронта – сейчас Сватовско-Купянское и Кременско-Лиманское. В частности, оккупанты активизировались в районе Кармазиновки в Сватовском районе.

Об этом 24 Каналу рассказал эксглава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что группировка, которую россияне в течение месяцев накапливали в Луганской области – около 1000 танков, сотни тысяч личного состава, огромное количество БК – брошена врагом на эти два направления.

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Украинские бойцы, защищающие Украину на этих участках фронта, подтверждают, что враг сосредоточил в Луганской области мощные силы.

"Ребята рассказывают, что наступления таких сил и личного состава, которые россияне бросили против наших защитников, они не видели за полтора года ни разу", – подчеркнул Гайдай.

Цели оккупантов

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За последние несколько дней россияне продвинулись в районе Кармазиновки. И их целью может быть дальнейшее продвижение в населенный пункт Боровая и вытеснение украинских сил за Оскольское водохранилище.

Эксглава Луганской ОВА считает, что оккупанты этим хотят добиться следующего:

выйти на административные границы Луганской области;

расколоть украинскую группировку пополам;

перетянуть на себя наши войска, которые сейчас находятся в Запорожском и Бахмутском направлениях. Таким образом они снизят нагрузку на свои подразделения на тех участках фронта, и это позволит им там выровнять ситуацию.

Военные – не очень профессиональные

Кроме того, напряженная ситуация вблизи Кременной. На этом направлении также большое скопление вражеских войск, но украинские силы держат оборону.

Оккупанты же в свою очередь воюют преимущественно количеством, а не качеством. Хотя и нельзя сказать, что они неумелые воины, ведь у них есть толковые офицеры, у которых есть боевой опыт. Однако основная масса военных не слишком профессиональна. Это – недавно мобилизованные и зеки из "Шторм Z",

– подчеркнул Гайдай.

Поэтому оккупанты берут преимуществом в артиллерии, тяжелой технике и большим количеством личного состава.

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Фронт стабилизируется

Кроме того, россияне стремятся дойти до Лимана и Купянска. Однако на этом направлении сосредоточено достаточно украинских сил, а украинское командование видит все угрозы, которые могут возникнуть в последующие дни и недели.

"Реакция нашего командования на активизацию россиян была мгновенной. В течение недели ситуацию на фронте смогут стабилизировать, и ни до Купянска, ни до Лимана враг не сможет дойти", – уверен Сергей Гайдай.

Ситуация на фронте: коротко