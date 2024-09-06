Продвижение уже остановилось: Черник спрогнозировал дальнейшую судьбу Покровского направления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать так, чтобы продвижение России остановилось уже этой осенью. На Покровском направлении уже существенно снизилось давление врага.

Этому способствовала Курская операция, которую успешно проводят ВСУ. Это 24 Каналу отметил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"По моему мнению, россияне уже остановлены. Именно в эти сутки есть серьезный результат в Курской области, который заключается в том, что на Покровском направлении очень сильно снизилось давление противника. Потому что когда началась Курская операция, то так называемый боевой армейский резерв по всей линии боестолкновения был собран и перенаправлен на Курщину. Мы их истребляем опережающими темпами", – объяснил он.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить продвижение российских захватчиков на Покровском направлении. Он отметил, что за последние несколько дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр.

Из-за того, что россиянам нужно где-то брать личный состав, то огромных штурмов, которые были в конце августа, на Покровском направлении уже не фиксируют. Поэтому в воинской части удалось воплотить замысел отвлечь силы и средства врага.

Крайне важно продержаться до конца октября – начала ноября, когда снова раскиснет и наша степь, и их лесостепь, и все перейдет в так называемое огневое равновесие. Мы уже в третий раз в него будем заходить,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Дальнобойные ракеты для Украины

Петр Черник отметил, что уже начался процесс обсуждения предоставления Украине дальнобойных ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM. В штатной комплектации они имеют дальность 370 километров, а лучшие могут достигать до 910 километров. Несколько истребителей F-16, которые берут на борт до двух ракет, могут превратить в пепел аэродром "Энгельс".

Дальнобойные ракеты могут решать вопросы узловых железнодорожных станций. 90% того, что движется в зону временно оккупированных территорий Украины, а теперь уже и в Курской области, перевозят по железной дороге. Это все надо уничтожать.

Также огромная сеть аэродромов. Не только тех, где стартуют и хранятся чувствительные для нас Су-34 с управляемыми авиабомбами, но и классическая штатная армейская авиация. Это и МиГ-24, и МиГ-28, и Ка-52, и самые массовые Ми-8. В этом радиусе ракеты дают ответ на этот вопрос,

– подчеркнул военный эксперт.