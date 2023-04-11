ВСУ уничтожили Ми-24, 9 БпЛА и отбили более 50 вражеских атак: главное из Генштаба

Российские захватчики наносят циничные удары по мирному населению Украины. На сегодняшний день вероятность новых обстрелов остается высокой по всей территории нашего государства.

Однако Вооруженные Силы Украины потужно отвечают оккупантам. Они уничтожают террористов и уже ликвидировали 178 820 бойцов.

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Россияне обстреливают Украину

За прошедшие сутки враг нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по Краматорску. Также произвел 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

В то же время оккупанты сосредотачивают свои силы на ведении наступления на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

Украинские военные за сутки отбили 52 атаки захватчиков на указанных направлениях.

Что происходит сегодня на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка по-прежнему. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.

оперативная обстановка по-прежнему. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка в Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времьевка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Оккупанты давят на мирных украинцев

В Снежном Донецкой области оккупанты уволили работников городской больницы, которые не получили российские паспорта.

А в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории региона. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны захватчиков на предмет причастности к Силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже дома.

Безумные потери россиян

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага.

Кроме этого, наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов врага.

Напомним, что 10 апреля возле Авдеевки украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-24.