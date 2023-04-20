Большие потери у оккупантов и тяжелые бои за Бахмут: карта боевых действий за 20 апреля
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На сегодняшний день самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону этих городов и дают отпор российским захватчикам.
Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне ведут наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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У оккупантов все плохо с психологическим состоянием
В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", участвующих в боевых действиях в Донецкой области, оккупанты имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Основные причины – большие потери в живой силе, несвоевременное снабжение боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений. Таким образом, увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Россию.
Какая ситуация на фронтеНа Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки, Устиновка и Отрадное на Харьковщине.На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременная и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.На Бахмутском направлении
Актуальная карта боевых действий за 20 апреля
Отметим, что наша авиация за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.
Напомним, что по состоянию на 20 апреля ВСУ на тот свет отправили 184 тысячи 420 оккупантов.