В 1 ОШП сказали, что изменилось в ВСУ за 4 года войны
- ВСУ пытаются модернизировать все и реализовать преимущество в интеллекте с начала полномасштабного вторжения.
- Важно быстро принимать решения, делиться боевым опытом и сплотиться для эффективного взаимодействия между отраслями.
Российская армия пытается любое направление масштабировать, но не довести до совершенства. В то же время ВСУ с начала полномасштабного вторжения пытаются применять все, что можно.
В частности, модернизировать все и реализовать преимущество в интеллекте. Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий отметил 24 Каналу, что также необходимо взаимодействие между всеми отраслями и между собой.
"Быстро принимать решения, делиться боевым опытом и обстановкой, которая происходит. Также важно сплотиться. Мы доверяем друг другу. Когда доверяем, то делимся технологиями, боевым опытом. Это главный аспект", – объяснил военный.
Что происходит на фронте сейчас?
ВСУ освободили 5 сел Днепропетровщины. Речь идет об Орестополе, Новоселовке, Сосновке, Хорошем и Вороном. В 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ сообщили, что операция по освобождению длилась более 3 месяцев. Отмечается, что это уникальный случай, когда подразделение в течение более 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед.
По информации DeepState, россияне давят на защитников возле Мирнограда и еще в двух районах. В частности, враг имел успехи на Сумщине, Донетчине и Харьковщине.
В соцсетях оккупанты публиковали видео с "захваченного КСП в Гуляйполе". На кадрах показаны якобы оставленный украинскими военными одной из бригад ТРО контрольно-наблюдательный пункт. Спикер Сил обороны Юга Украины, полковник Владислав Волошин заявил, что сейчас проводится расследование причин и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место.