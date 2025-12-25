Зокрема, модернізувати усе і реалізувати перевагу в інтелекті. Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький зауважив 24 Каналу, що також потрібна взаємодія між усіма галузями та між собою.

"Швидко приймати рішення, ділитися бойовим досвідом і обстановкою, яка стається. Також важливо згуртуватися. Ми довіряємо один одному. Коли довіряємо, то ділимося технологіями, бойовим досвідом. Це головний аспект", – пояснив військовий.

Що відбувається на фронті зараз?