Зокрема, модернізувати усе і реалізувати перевагу в інтелекті. Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький зауважив 24 Каналу, що також потрібна взаємодія між усіма галузями та між собою.
Дивіться також Якою буде війна у 2026 році: інтерв'ю начальника штабу 1 ОШП про зброю, плани Росії і мобілізацію
"Швидко приймати рішення, ділитися бойовим досвідом і обстановкою, яка стається. Також важливо згуртуватися. Ми довіряємо один одному. Коли довіряємо, то ділимося технологіями, бойовим досвідом. Це головний аспект", – пояснив військовий.
Що відбувається на фронті зараз?
ЗСУ звільнили 5 сіл Дніпропетровщини. Мовиться про Орестопіль, Новоселівку, Соснівку, Хороше та Вороне. У 225-му окремому штурмовому полку ЗСУ повідомили, що операція зі звільнення тривала понад 3 місяці. Зазначається, що це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж понад 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед.
За інформацією DeepState, росіяни тиснуть на оборонців біля Мирнограда та ще у двох районах. Зокрема, ворог мав успіхи на Сумщині, Донеччині та Харківщині.
У соцмережах окупанти публікували відео з "захопленого КСП в Гуляйполі". На кадрах показані нібито полишений українськими військовими однієї з бригад ТРО контрольно-спостережний пункт. Речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин заявив, що наразі проводиться розслідування щодо причин та передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце.