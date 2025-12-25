В частности, модернизировать все и реализовать преимущество в интеллекте. Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий отметил 24 Каналу, что также необходимо взаимодействие между всеми отраслями и между собой.

"Быстро принимать решения, делиться боевым опытом и обстановкой, которая происходит. Также важно сплотиться. Мы доверяем друг другу. Когда доверяем, то делимся технологиями, боевым опытом. Это главный аспект", – объяснил военный.

Что происходит на фронте сейчас?