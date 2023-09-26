Россияне атаковали в районе Клещеевки, "затишье" под Купянском: карта боев за 26 сентября

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций и действий на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские воины освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов с РСЗО.

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ВСУ отбили атаки в районе Клещеевки

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"противник наступательных или штурмовых действий не вел.наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

Карта боев в районе Клещеевки

ВСУ сдерживают россиян в районе Авдеевки и Марьинки

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация по другим направлениям

наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удачное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север"оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Карта боевых действий: видео 24 Канала