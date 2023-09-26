Россияне атаковали в районе Клещеевки, "затишье" под Купянском: карта боев за 26 сентября
26 сентября 2023, 08:28Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций и действий на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские воины освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов с РСЗО.
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ВСУ отбили атаки в районе КлещеевкиВ зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных или штурмовых действий не вел.На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.
Карта боев в районе Клещеевки
ВСУ сдерживают россиян в районе Авдеевки и МарьинкиВ зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.
Карта боевых действий на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.
Какая ситуация по другим направлениямВ зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят удачное поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Карта боевых действий: видео 24 Канала