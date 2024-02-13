Мы перешли от наступления к обороне, – Сырский впервые прокомментировал ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фронте. Генерал отметил, что наша армия перешла от наступательных к оборонительным операциям.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост Главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что ситуация на поле боя сейчас достаточно сложная, передает 24 Канал.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте

Генерал отметил, что противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта. В то же время наша армия перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции.

И цель нашей оборонительной операции – это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери,

– сказал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что это можно осуществить, используя наши укрепления, преимущества в техническом плане, в частности, использование беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, удержание подготовленных рубежей обороны и тому подобное.

Сырский также отметил, что ситуация на фронте характеризуется наступлением врага на нескольких направлениях, в частности, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица", где он является командующим.

"Особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где противник поставил цель любой ценой захватить Купянск. И ежедневно с утра до ночи он штурмует наши позиции", – объяснил генерал.

Он также сказал, что наступление россиян уже происходит 4 месяца, в частности, по данным Сырского, оно началось 3 октября, и с тех пор оккупанты атакуют наши позиции на этом направлении с высокой интенсивностью.

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