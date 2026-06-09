Есть успехи, – военный рассказал, на каких направлениях сейчас сосредоточены ВСУ

На линии фронта продолжаются интенсивные бои. У врага за последние месяцы возникли дополнительные проблемы на Юге. Теперь там пытаются исправить ситуацию.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что россияне усиленно атакуют на Покровском направлении. Также там пытаются как минимум восстановить утраченные позиции на Гуляйпольском и Александровском направлениях, чтобы продолжить наступательные действия на Запорожье и Днепропетровщине. Именно поэтому Силы обороны активнее атакуют оккупированный Крым и прилегающие территории, чтобы усложнить врагу логистику. И с этими ударами есть серьезные успехи.

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Что происходит в Донецкой области?

По словам Мусиенко, в Донецкой области россияне имеют значительное преимущество в применении управляемых авиабомб. На фоне этих ударов они пытаются продвигаться небольшими пешими группами. В частности это касается Константиновки. Также оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с логистикой.

В направлении агломерации Славянск – Краматорск активных продвижений врага нет. Фактически и Силы обороны, и враг работают над тем, чтобы расширить килзону.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Кроме того, на Купянском направлении ситуация была более-менее стабилизирована. В прошлом году россияне создали украинским подразделениям проблемы с логистикой. Но их удалось решить и относительно стабилизировать ситуацию. При этом основная цель врага здесь – полностью оккупировать город. Но ситуация там значительно стабильнее, чем примерно год назад.

Что происходит на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, по состоянию на 9 июня Россия потеряла более 1 миллиона 376 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 001 российский танк, 24 710 боевых бронированных машин, 43 639 артиллерийских систем, 1851 РСЗО, 1411 средств ПВО и тому подобное.