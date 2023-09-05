Оборудуют позиции самодельной взрывчаткой: о чем свидетельствует тактика россиян на Юге

Российские оккупанты дополнительно минируют собственные позиции самодельной взрывчаткой. Так захватчики хотят удержаться в окопах и противодействовать наступлению ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что сейчас со стороны российских оккупантов идут различные действия, которые сложно однозначно объяснить.

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Зачем оккупанты проходят свои позиции

С одной стороны, была непроверенная информация, что некоторых оккупантов якобы эвакуируют даже из Токмака Запорожской области. Это могло бы свидетельствовать о том, что россияне готовятся к уходу в случае неудачи на фронте.

Однако информация от британского Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI) о минировании собственных позиций однозначно свидетельствует, что так россияне пытаются любой ценой удержаться в окопах. Это происходит на 2 – 3 линиях обороны.

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По словам Поповича, также поступает информация, что оккупанты готовят дополнительные укрепления вблизи Мелитополя, Мариуполя и Бердянска.

Такие разнонаправленные движения, которые, с одной стороны, свидетельствуют, что они не надеются удержать территорию. А с другой стороны, укрепляют это все, чтобы защитить сухопутный коридор в Крым,

– рассказал Попович.

Ситуация на фронте: коротко