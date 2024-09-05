У Зеленского сказали, как заставят Россию изменить тактику на Донецком направлении

Россия сконцентрировала огромное количество ресурсов на Донецком направлении, пробует реализовать там свою инициативу, но несет колоссальные потери. Успешные действия ВСУ в Курской области будут заставлять врага менять тактику в Донецкой области.

Об этом 24 Каналу заявил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что чтобы оккупанты на Курском направлении могли вести эффективную оборонительную войну, для этого им нужно снимать наиболее боеспособные части, в частности, и с Донецкого направления.

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"Курская операция, кроме политических целей, реализация которых уже достигнута, как говорит президент, продолжает давать положительные результаты. Но есть еще и военные, оперативно-тактические цели. Безусловно, это будет иметь существенные влияния по линии фронта. Будет отображаться на количестве ресурса, которым владеет Россия, в частности, на Донецком направлении, будет заставлять врага менять там тактику", – сказал он.

Влияние Курской операции

Михаил Подоляк отметил, что с Курской операцией линия фронта существенно увеличилась, что имеет негативное влияние на Россию. Захватчики вынуждены пробовать как-то восстановить инициативу, а для этого нужны определенные действия на Курском направлении.

Чтобы на Курском направлении вести эффективную оборонительную войну, нужно снимать наиболее боеспособные части, частично и с Донецкого направления. То есть это все будет иметь существенные последствия,

– пояснил чиновник.

События и на Донецком направлении, и в Курской области четко свидетельствуют о том, что Украина не теряет свои шансы, использует их. ВСУ периодически перехватывают инициативу.

"Нельзя воевать только на Донецком направлении, отвечая на действия России. Ты должен построить эффективную оборону, но в то же время ты можешь эффективно использовать другие направления для создания опасности на разных направлениях для самой России. Это все удается Украине", – подчеркнул Подоляк.

Необходимо масштабировать войну на территории России

Советник председателя ОПУ отметил, что у России есть силы продолжать наступление на Донецком направлении. Россияне готовы кричать, что нужно убивать украинцев, но не готовы воевать. Потому что они видят, что война идет не по тому плану, который обещал Владимир Путин.

Эффективные действия Украины в Курской области, перенося войну на территорию России, дают осознание россиянам, что эта война будет иметь совсем другой вид в финале, чем они думали в начале,

– подчеркнул Подоляк.

Однако сухопутная операция в Курской области – это приграничье. Это абсолютно никак не влияет на мысли людей, которые живут в Московской, Челябинской и других областях. Им абсолютно безразлично к событиям на Курщине.

"Не безразлично – это когда война идет рядом, когда ты чувствуешь такой масштабный страх. Для этого нужно не сухопутную операцию проводить, например, в Челябинской области. Но туда можно заходить системно большим количеством ракет. Тогда ты будешь понимать, что война рядом, будешь совсем иначе ее воспринимать", – добавил чиновник.

Потери России по линии фронта, контратаки Украины, массированные ракетные удары по территории России, экономические потери – это все будет существенно влиять и разрушать ключевой миф, который распространен среди россиян, что Путин якобы все делает правильно.