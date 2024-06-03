Оккупантам придется изменить планы: что происходит возле Волчанска

Российские оккупанты продолжают действовать на севере Харьковской области, но их положение там ухудшается. Это результат работы ВСУ, которые остановили врага и вытеснили его с определенных позиций.

Захватчики планировали не двигаться непосредственно в зоне Волчанска, а брать город в окружение. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"То есть они подумали, что нужно развить фланговые атаки с востока, с запада от города и пробовать таким образом сжимать фактически малыми клешнями, охватами, пробовать вытеснять нашу группировку, брать в полуокружение, блокировать логистику. Практически все то, что мы видели неоднократно в случае Бахмута, Авдеевки", – объяснил он.

Замысел врага не осуществился

Александр Мусиенко отметил, что о планах россиян стало известно Силам обороны Украины, поэтому они помешали им реализовать их. Особого успеха враг возле Волчанска не имел. В частности, украинские защитники контратаковали на некоторых участках фронта. Это позволило улучшить тактическое положение.

Теперь Украина имеет право бить по территории России, поэтому оккупантам будет сложно. Дело в том, что группировка врага базируется на том, что логистика и обеспечение у них идет постоянно из Белгородской области. Нужно создавать захватчикам логистические препятствия.

То есть они будут вынуждены корректировать свои планы. Потому что замысел врага изначально был такой, что на территории Белгородской области им мало что угрожает, разве что дроны, а вот дроны они будут глушить РЭБами,

– подчеркнул военный эксперт.

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