Херсон вымер: в спецслужбах рассказали, как россияне обчищают город, убегая от ВСУ

Российских оккупантов пугает наступление ВСУ на Херсон. Они начали вывозить из города все, что могут – технику, мебель и даже скорые.

Об этом 24 каналу рассказали собственные источники в спецслужбах. Заметим, что россияне вывозят не только награбленное, но и оказавшихся в оккупации украинцев.

К теме Западные СМИ прогнозируют скорое освобождение Херсона: на чем основываются такие прогнозы

Оккупанты вывозят из Херсона все, что могут

В спецслужбах рассказали, что Херсон будто вымер. Российские захватчики решили, как и многие разы до того, просто убегать, прихватив с собой все, что смогут вывезти. В частности, технику и мебель из общественных заведений, банков, пенсионного фонда и т.д.

Кроме того, россияне традиционно грабят пустые дома гражданских херсонцев. На баржи грузят даже пожарную технику и кареты скорой.

Местные магазины, в которых еще недавно заставляли рассчитываться рублями, уже их не принимают. Там до сих пор можно сдать гривну по преступному курсу 1,25, однако товара уже нет.

Заметьте Россияне готовятся к "финальной битве" за Херсон: как происходит подготовка

Россияне бегут из Херсона: главное

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что часть российских подразделений сбегает с правобережья Херсонщины. Вместо них туда отправили десантников, чтобы захватчики отошли с минимальными потерями под их прикрытием.

В спецслужбах также отметили, что после объявления так называемого "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины оккупанты начали бежать и с самого Херсона. Они выезжают на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.

Несмотря на заявления кремлевских пропагандистов о том, что Россия на оккупированных территориях Украины останется навсегда, ее военные уже в это не верят. Массово бегут даже ФСБшники с семьями. Более того, для этого им выдали план эвакуации. По словам военнослужащего Сергея Хланя, россияне понимают, что долго задержаться на Херсонщине не удастся.

Стоит посмотреть – Россияне готовят провокацию в Херсонской области: видео