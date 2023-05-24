ВСУ ограничены в своих действиях: в чем сложность контрбатарейной борьбы в Херсонской области
На Херсонском направлении Вооруженные Силы Украины постоянно проводят контрбатарейную борьбу. Враг цинично прячется среди жилых домов, ведь понимает, что украинцы не будут наносить удары по гражданским.
В то же время, россияне бьют управляемыми авиационными бомбами по жилым домам на правобережье Херсонщины. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Оккупанты прикрываются гражданскими
Вооруженные Силы ежедневно отрабатывают по позициям россиян, военным складам и центрам принятия решений на левобережной части Херсонской области.
Соболевский отметил, что благодаря действиям украинских бойцов на освобожденной территории Херсонщины значительно уменьшилось количество обстрелов, разрушений и жертв.
По моему мнению, украинские военные работают очень эффективно. Однако ВСУ ограничены в своих действиях, ведь россияне используют людей на оккупированных территориях, как живой щит,
– сказал заместитель председателя Херсонского областного совета.
Российская армия часто размещает свои позиции, с которых наносит удары, в жилых застройках на левобережье Херсонщины. Враг понимает, что в таком случае ответа не будет, ведь там люди.
"Мы за наших людей, прежде всего, воюем, за их освобождение, а не за территории", – подчеркнул Соболевский.
Вооруженные Силы не работают, когда есть риск, что под удар попадут гражданские.
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Бьют по жилым домам
Российская авиация боится нашей ПВО, поэтому оккупанты пытаются не заходить в зону ее действия и сбрасывают бомбы с большой дистанции.
Российские КАБы относительно управляемы, ведь иногда падают в полях и не причиняют вреда. Были также случаи, когда бомбы не взрывались. Они падали, но детонаторы не сработали.
"Это мощное оружие и оно опасно. КАБы, которые падают в жилых застройках, наносят значительные разрушения и если рядом есть люди, то это всегда имеет трагические последствия", – рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета.
Какая ситуация в Херсонской области: последние события
- Российские захватчики соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонщины в районе населенного пункта Лазурное. В частности, враг засыпал переправу на остров песком.
- В ночь на 20 мая россияне снова атаковали управляемыми авиабомбами Берислав Херсонской области. В результате атаки погибли два человека.
- Днем 21 мая россияне прицельно обстреляли мирный жилой дом в поселке Казацкое. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина.