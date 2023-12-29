Тогда уже ничего не сделают: чего хотят избежать россияне на левобережье Херсонщины

Российские оккупанты усилили атаки на Херсон. Враг хочет не допустить развертывание украинских плацдармов с тактического уровня до оперативного на левобережье Херсонской области.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что если плацдарм развернется до оперативного уровня, то потом его практически невозможно будет нейтрализовать без авиации. Ведь Украина сбивает вражескую авиацию.

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"Врагу нужно не допустить развертывание наших плацдармов с тактического уровня до оперативного. Они прекрасно понимают, что если плацдарм развернется до оперативного уровня, то потом его практически невозможно будет нейтрализовать без авиации. Авиацию мы сбиваем", – сказал военный эксперт.

"Мы наступаем, а россияне пытаются остановить"

Роман Свитан отметил, что сейчас на левобережье Херсонской области тактический плацдарм глубиной примерно 2 – 4 километра. Это не стационарное размещение украинских частей в режиме активной обороны, где они могут двигаться, передвигаться.

Оперативные плацдармы – это уже 15 – 20 километров по радиусу. Мы начинаем, в частности, стационарными системами обороны удерживать этот плацдарм, начинаем перебрасывание техники, артиллерии, армейских зенитно-ракетных комплексов, техники огневой поддержки, легкую, тяжелую броню,

– объяснил он.

На правом берегу или, по крайней мере, на Херсонском направлении у Сил обороны есть определенные механизмы, которыми они не подпускают российскую авиацию к левому берегу. Чтобы не допустить развертывание тактического уровня в оперативный, захватчики пытаются остановить движение украинских защитников.

"Это мы наступаем, а россияне пытаются остановить. Конечно, бросают туда максимальное количество сил и средств, чтобы нивелировать такое движение. Они понимают, что если у нас разовьется до уровня оперативного плацдарма, то они уже ничего не сделают. Не будет механизма нас сбросить в Днепр", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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