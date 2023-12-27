Вторая по мощности группировка: кто противостоит ВСУ на левобережье Херсонщины

Группу российских войск "Днепр", подразделения которой противостоят Украине в Херсонской области, возглавляет генерал Михаил Теплинский. Он пытается создать ударно-тактические группы, чтобы вытеснить наших бойцов из плацдармов на левом берегу.

Об этом 24 Каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец, добавив, что подразделения оккупантов достаточно мощные. Определенная группа войск находится в районах наших плацдармов.

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"Вторая по мощности среди оперативно-тактических группировок российских войск — это группировка "Днепр". На первом месте группировка "Юг", которая проводит наступательные операции в районе Авдеевки, Бахмута", – рассказал Константин Машовец.

Основу войск, находящихся в пределах наших плацдармов, составляют два соединения. Речь идет о 104 десантно-штурмовой и 70 мотострелковой дивизии. Они преследуют цель ликвидировать плацдармы, которые создала Украина.

Их основная методика состоит в том, чтобы из-за интенсивных атакующих и штурмовых действий с фланговых направлений вытеснить наши передовые подразделения от прибрежной дороги, которая пролегает из города Олешки до Каховки,

– заметил полковник запаса.

Поэтому оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения обратно в пойму реки Днепр. Руководитель группировки Теплинский применяет вполне понятную и логическую тактику, которая заключается в создании ударно-тактических групп. Такие действия российские захватчики пытаются сопровождать массированной огневой поддержкой и использованием артиллерийских средств.

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