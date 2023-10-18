Враг может накапливать силы: боец ВСУ объяснил сложности Купянского направления

В последние месяцы российские оккупанты усилили свои действия на Купянском направлении, поскольку имеют определенные задачи. Впрочем, добиться результата не могут благодаря работе украинских Сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК Юрий Федоренко. Украинские защитники отбивают удары врага и продолжают удерживать позиции.

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Ситуация на Купянском направлении

У врага есть задача выйти на административные границы Луганской области, а также восстановить свое положение в Харьковской области. В частности, вдоль реки Оскол выйти на левый берег Купянска.

"Соответственно, в течение 5 месяцев противник усилил свои действия, но работа ВСУ не позволила осуществить намерения. Оккупанты несли потери в технике, живой силе, артиллерии. По моему мнению, у противника нет шансов получить преимущество на Купянском направлении", – отметил военный.

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Для своих штурмов оккупанты используют все, что есть на вооружении: от пулеметов до систем РСЗО. Также они перебрасывают технику и силы с менее приоритетных направлений, таким образом усиливая основные. Поэтому на передних линиях и таких направлениях, как Купянский или Лиманский, не ощущается снарядный голод у врага.

"На некоторых отрезках противник ослабил поражение в связи с недостатком количества орудий. Но если говорить о приоритетных направлениях для противника: Марьинское, Купянское, Лиманское – этого не чувствуется на передней линии. Там противник стягивает все, что может. Но и Силы обороны работают слаженно: обнаруживают и уничтожают (вражескую технику – 24 Канал)", – добавил Федоренко.

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