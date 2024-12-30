Не видел таких штурмов еще с Бахмута, – военный сказал, что происходит на Курском направлении
На Курском направлении ситуация тяжелая. Враг постоянно штурмует украинские позиции.
Для россиян пребывание Вооруженных Сил на Курщине очень болезненно, ведь мешает их планам на будущие переговоры. Подробнее о ситуации на Курском направлении 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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"Идут активные пехотные штурмы"
Враг имеет дедлайн, чтобы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, любой ценой выбить украинские подразделения с территории Курской области. По словам военнослужащего ВСУ, за последний месяц на Курщине, пожалуй, наибольшее количество штурмов и боестолкновений.
Россияне не могут говорить, что так называемая "сво" идет по плану, что будущей линией разграничения будет линия боевого столкновения, потому что часть Курской области под контролем украинских войск,
– сказал Сазонов.
Именно то, что Силы обороны находятся на российской территории – одна из причин того, что Владимир Путин получил звание неудачника года. К слову, издание Politico назвало Владимира Путина одним из крупнейших неудачников 2024 года из-за неудач в Украине и потери влияния в Сирии.
Здесь постоянно или скользко, или грязь, поэтому технику использовать очень трудно. Идут пехотные штурмы. Я таких не видел еще со времен Бахмута, когда 30 – 40 россиян идут в пешее наступление. Из-за этого у врага большие потери среди личного состава. Они пытаются нас выбить, но мы держимся,
– отметил военнослужащий ВСУ.
Кроме того, он прокомментировал участие северокорейских войск в боевых действиях и оценил, как солдаты КНДР повлияют на ситуацию на фронте.
Я лично не видел северокорейцев и никакие небольшие подразделения иностранных войск ситуацию вообще не изменят. Это более медийная история. Об этом много говорят политики, но нам все равно, кто там бурят, северокореец, или россиянин,
– добавил Сазонов.
Отметим, что 810-я морская пехотная бригада России была отправлена на ротацию после значительных потерь на Курском направлении. Это ставит под сомнение эффективность российского контрнаступления.
Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил о 1000 военнослужащих КНДР, убитых или раненых только за неделю штурмов в Курской области.