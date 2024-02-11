Там серьезные наши укрепления, – Свитан оценил попытки россиян давить на Белогоровку

Белогоровка – одна из горячих точек на Лиманском направлении. Россияне пытаются давить, интенсивно атакуя позиции ВСУ при поддержке авиации. Враг хочет подступиться к Белогоровскому карьеру, чтобы занять господствующие высоты в этом районе.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал об актуальной ситуации в районе Белогоровки. Он оценил возможности российской армии.

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Могут ли россияне захватить Белогоровку

На Лиманском направлении продолжаются интенсивные бои. Оккупационная армия пытается со стороны Лисичанска давить на позиции Вооруженных Сил Украины в Белогоровке, которая расположена с правой стороны реки Северский Донец.

Белогоровка – переправа, на которой Силы обороны почти два года назад отминусовали россиян, которые пытались переправляться через Северский Донец. Сейчас российские захватчики со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода пытаются двигаться в сторону Белогоровского карьера.

Этот карьер – это две высоты с северо-западной стороны Лисичанска. Взять их очень сложно, практически невозможно. Россияне будут пытаться брать в окружение Белогоровку, но подойти на правый берег Северского Донца, на котором сейчас находятся украинские бойцы, тоже практически невозможно, однако враг пытается,

– сказал Свитан.

По его словам, наземная операция приведет к краху любых наступательных частей. Россияне пытаются сравнять наши укрепленные районы с помощью авиации, которая подходит очень близко.

Военный эксперт заметил, что там очень сложно разместить наше ПВО, только ПЗРК, дальность работы которых до 5 километров. Поэтому россияне пытаются работать с дальности 7 – 8 километров.

"Белогорловский карьер – это техническое предприятие. Там серьезные наши укрепления, на которых удобно обороняться. Поэтому я думаю, если будет достаточное количество сил и средств, то наши удержат позиции. За последние полгода это уже будет 30 или 40 атака оккупационной армии. Не впервые, но сейчас есть сложность с боеприпасами", – добавил Свитан.

Ситуация на горячих точках фронта