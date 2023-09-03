Привезли даже кандидатов, – Федоров рассказал, как россияне проводят псевдовыборы в Мелитополе

Россияне проводят псевдовыборы во временно оккупированном Мелитополе. Они заставляют жителей голосовать за "Единую Россию".

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что никаких реальных выборов там нет. Они не имеют ничего общего с демократией.

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Лучше уехать с временно оккупированных территорий

Как подчеркнул Федоров, захватчики проводят псевдовыборы, чтобы продемонстрировать своему "стаду" в России, будто у них есть поддержка на временно оккупированных территориях. Понятно, что "Единая Россия" на этих "честных выборах" наберет 99%.

Третий день они ходят по территории фронтовых городов – обходят дома и квартиры. Вынуждают голосовать и снимают все на видео. Благодарен жителям, что они всячески отказались участвовать в выборах,

– заметил Федоров.

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Известно, что в списке единороссов в Мелитополе есть 60 кандидатов. Из них не менее 28 – неместные люди. Оккупанты привезли сюда кого попало. Конечно, в городе есть незначительная часть предателей и коллаборантов. Однако силовые структуры знают их данные. Они будут отвечать за свои действия.

Единственный шаг обезопасить себя – уехать с временно оккупированных территорий. Сейчас есть возможность сделать это.

Сегодня мы обеспечиваем выезд и даем компенсацию за выезд. Временно оккупированные территории – это земли бесправия и беззакония. Уже тысячи жителей находятся в плену. Если вы не можете уехать, лучше не спорить с оккупантами и не показывать принципиальную проукраинскую позицию. Были примеры, когда за проукраинскую позицию оккупанты убивали,

– рассказал Федоров.

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