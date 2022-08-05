Через месяц ВСУ не потеряли ни одного метра запорожской земли, – мэр Мелитополя

Мелитопольцы ждут освобождения украинскими военными своего края. ВСУ дают отпор врагу на Запорожском направлении и уже продолжительное время не уступают ни метра земли.

О том, что происходит сейчас в Запорожском направлении , Иван Федоров рассказал в эфир и всеукраинского телемарафона. Он отметил, что у мелитопольцев был праздник, когда ВСУ попали по военной базе врага в городе.

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Количество вражеской техники увеличилось в разы

Именно в такие моменты люди на оккупированных территориях чувствуют, что о них не забыли и скоро вернутся под контроль Украинского государства.

К сожалению, в последние несколько недель в разы увеличилось количество вражеской техники на территории Мелитополя. Она идет транзитом в Херсонскую область, на границу с линией обороны на Запорожском направлении,

– объяснил мэр Мелитополя.

Вместе с тем ВСУ действуют очень четко и профессионально. За последний месяц в Запорожском направлении ни одного метра родной земли украинцы не отдали.

оккупанты хотят провести псевдореферендум в Мелитополе

Ранее сообщалось, что кафиры готовят "референдум" в оккупированном Мелитополе. Более того, захватчики готовы проводить "голосование" непосредственно в квартирах местных жителей.

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Ситуация во временно оккупированном Мелитополе: коротко

В конце июля на аэродроме в Мелитополе раздался мощный взрыв. Аэродром оккупанты использовали как военную базу.

Ранее по аэродрому уже били ВСУ, а все попытки противника починить взлетно-посадочную полосу были безуспешными.

По словам Ивана Федорова, ежедневно через город проходят 3-4 колонны вражеской техники. В каждой – по 20 – 30 единиц.

В самом Мелитополе и в его окрестностях враги расположили 4 – 5 военных баз и складов боеприпасов.

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