Пытаются креативить: боец ВСУ рассказал о 2 тактиках россиян на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении очень напряженная. Украинские защитники продолжают держать оборону Часового Яра, несмотря на огромное давление врага. В то же время россияне усиливают свою группировку на этом участке фронта.

Такой информацией поделился с 24 Каналом командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что враг во время штурмовых действий несет существенные потери. Однако он оперативно пополняет их – как живой силой, так и легкобронированной и бронированной техникой, артиллерийскими средствами и тому подобным.

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Работают в режиме "форсаж"

Россияне имеют возможность и ресурс восстанавливать потери, завозить резервы, ремонтировать поврежденную и поставляют новую легкобронированную технику, которой обеспечивает логистику.

Также противник применяет 2 тактики:

массированные штурмы при поддержке легкобронированной и бронированной техники;

так называемое "пешее накопление".

Это когда противник пешим ходом заходит на передовые позиции с интервалом дистанции по 100 – 200 метров между каждым пехотинцем. После накопления, пользуясь временем в течение суток, или когда темнеет, или рассветает, проводит активные ударно-штурмовые действия с целью выбить Силы обороны с передовых позиций, которые ими были заняты,

– пояснил командир батальона.

Поэтому противник меняет тактику, по его словам, креативит, как только может, активно применяя, в частности, двухколесные мотоциклы для того, чтобы быстро подвозить личный состав к передней линии, а также квадроциклы и другую номенклатуру.

Однако важно держать строй. Силы обороны делают максимум от себя зависящее, все работают в режиме "форсаж". В самолетах есть такой режим, когда двигатели сгорают, но борт выполняет боевую задачу. В таком режиме, условно говоря, работают сейчас Силы обороны,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Перейти в обычный, "экономный" режим, по мнению военного, мы сможем, когда накопим необходимое количество боеприпасов, средств огневых и противовоздушной обороны, которые приземлят вражескую авиацию.

Приобщиться к сбору на 600 батарей к FPV-дронам для батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр можно по этой ссылке. Сумма сбора – 3 миллиона гривен.

Или же можно задонатить любым из следующих способов:

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Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте



Ситуация на Бахмутском направлении