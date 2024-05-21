Не даем врагу двигаться и накапливаться: офицер рассказал о боях на Востоке
Бахмутское направление остается одним из самых сложных. Россияне ведут здесь активные штурмовые действия и совершают попытки подвинуться к Часовому Яру и Константиновке.
Однако украинские силы продолжают держать оборону на Востоке. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что враг постоянно обстреливает из артиллерии позиции ВСУ, а также на этом участке фронта не прекращаются столкновения с врагом.
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У наших артиллеристов много работы
Также происходят контрбатарейные дуэли с русскими.
Кроме того, наши герои-пехотинцы отражают атаки врага. Оккупанты ежедневно навязывают попытки продвигаться. Продолжаются бои по всему Востоку и в частности – на Бахмутском направлении – на участках, где держит оборону наша 4 бригада "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Это ежедневный, ежеминутный героизм тысячи обычных украинских бойцов Сил обороны,
– подчеркнул офицер артиллерии.
Для подразделений артиллерии критически важна работа пилотов, операторов БпЛА. Они ежедневно находят цели, наблюдают за врагом, передают эту информацию, цели артиллеристам.
Мы постоянно отрабатываем по врагу и не даем довольно часто ему спокойно двигаться, накапливаться, осуществлять логистику,
– объяснил он.
Поэтому принципиально важно для украинских артиллерийских подразделений – достаточное их количество. Чем больше боеприпасов, тем от соответственно больше отработанных вражеских целей, в частности, артиллерии.
Она, к сожалению, работает. Россияне имеют гораздо больше боеприпасов, чем украинские силы. Противник постоянно бомбит ближние и, дальние тылы. Ни одного дня сотни участков фронта находятся под артиллерийскими обстрелами,
– отметил Владимир Назаренко.
Именно поэтому у украинских артиллеристов очень много работы. Они должны ликвидировать вражеские минометы, пушки, "Грады", РСЗО.
"Целей у врага хватает, и он продолжает свою активность. У россиян, к сожалению, есть преимущество и в "металлоломе", и в технике, и в боеприпасах", – подчеркнул он.
Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Ситуация на фронте: актуальное
- За последние сутки, по состоянию на утро 21 мая, произошло 112 боевых столкновений. Самым тяжелым был Покровское направление, где ВСУ отбили 37 атак вблизи Северного, Уманского, Нетайлово, Яснобродовки, Новоселовки Первой, Сокола и Новоалександровки в Донецкой области.
- Кроме того, на Купянском участке фронта состоялось 19 боестолкновений. Враг атаковал в районе Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки в Луганской области. Однако Силам обороны удалось отбить вражеские штурмы.
- В то же время на Харьковском направлении противник осуществлял наступательные и штурмовые операции в около Волчанска и Старицы.
- Однако представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что украинским защитникам удалось "стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск".