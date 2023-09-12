Враг пытается прорвать оборону в Донецкой области: ВСУ продвигаются на разных участках

Украинские военные продолжают удерживать свои позиции и освобождать оккупированные территории. В частности, известно, что на Юге наши воины продолжают наступление и выполняют успешные операции на Востоке.

Александр Штупун, спикер Сил обороны Таврического направления, в эфире телемарафона заявил, что Силы Обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Кроме этого, наши воины имеют определенные успехи в Донецкой области.

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Украинская армия продвигается

По словам Штупуна, оккупанты подтягивают резервы и пытаются восстанавливать свои "потрепанные" подразделения. Также они продолжают тщетные попытки штурма.

Украинские воины успешно отразили 10 штурмов в районе Работиного. Кроме этого, враг безуспешно пытается прорвать оборону наших защитников в Донецкой области. В частности, возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

Наши воины имели успех южнее и юго-восточнее Работиного, продвинулись там от 300 до 500 метров на разных участках,

– сказал Александр Штупун.

По его словам, в Опросном, куда недавно зашли ВСУ, продолжается плановая боевая работа Тактическая ситуация все время меняется, поэтому о конкретных успехах сообщат позже.

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