Враг пытается прорвать оборону в Донецкой области: ВСУ продвигаются на разных участках
Украинские военные продолжают удерживать свои позиции и освобождать оккупированные территории. В частности, известно, что на Юге наши воины продолжают наступление и выполняют успешные операции на Востоке.
Александр Штупун, спикер Сил обороны Таврического направления, в эфире телемарафона заявил, что Силы Обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Кроме этого, наши воины имеют определенные успехи в Донецкой области.
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Украинская армия продвигается
По словам Штупуна, оккупанты подтягивают резервы и пытаются восстанавливать свои "потрепанные" подразделения. Также они продолжают тщетные попытки штурма.
Украинские воины успешно отразили 10 штурмов в районе Работиного. Кроме этого, враг безуспешно пытается прорвать оборону наших защитников в Донецкой области. В частности, возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
Наши воины имели успех южнее и юго-восточнее Работиного, продвинулись там от 300 до 500 метров на разных участках,
– сказал Александр Штупун.
По его словам, в Опросном, куда недавно зашли ВСУ, продолжается плановая боевая работа Тактическая ситуация все время меняется, поэтому о конкретных успехах сообщат позже.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Ситуация на Бахмутском направлении очень динамична. Оккупанты не оставляют попытки атаковать позиции украинской армии. В то же время наши военные преуспевают. Об этом рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, заметив, что захватчики постоянно наносят артиллерийские удары.. оккупанты для этого применяют различные артиллерийские системы – и ствольную, и реактивную артиллерию.
- Украинское контрнаступление продолжается. Россияне продолжают нести немалые потери на поле боя. При этом они почти не меняют тактики, чтобы хоть как-то уменьшить количество вреда, который им причиняют ВСУ. Однако не только активное уничтожение врага влияет на россиян. Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что у оккупационной армии до сих пор есть немало проблем, которые очень подрывают морально-психологическое состояние военных.
- Аналитики американского Института изучения войны 12 сентября рассказали о последних успехах ВСУ в контрнаступлении. Да, эксперты отметили, что наши военные успешно вытесняют окупантов в Донецкой и Запорожской областях. В частности, наши защитники имеют успех у города-крепости Бахмута. Там Силы Обороны продвинулись и оттеснили с позиций врага.