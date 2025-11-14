Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что предыдущие зимы на фронте были несколько похожими. Враг регулярно применял бронетехнику.

Какой будет зима 2025 – 2026 на фронте?

Как отметил Кононученко, начиная с 2022 года, враг массированно применял бронетехнику зимой. Можно хотя бы вспомнить "знаменитые" атаки на Угледарском направлении.

Обратите внимание! В свое время Силы обороны Украины подбили под Угледаром Донецкой области более 130 единиц российской бронетехники всего за неделю.

Сейчас ситуация на фронте несколько изменилась. Оккупанты стали значительно меньше применять различной бронетехники. К примеру, танки фиксируют в ограниченном количестве на некоторых направлениях. Они перешли к атакам малыми штурмовыми группами.

Сейчас они передвигаются на мотоциклах, самокатах и так далее. Вот недавно было видео, как в Покровск заезжает в большом количестве колонна мотоциклов и автотранспорта. Должны понимать, что эта зимняя кампания будет кардинально другой. Она будет отличаться от того, что было во время предыдущих зим,

– сказал Кононученко.

Ситуация на фронте: коротко