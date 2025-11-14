Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зауваживши, що попередні зими на фронті були дещо схожими. Ворог регулярно застосовував бронетехніку.

Якою буде зима 2025 – 2026 на фронті?

Як наголосив Кононученко, починаючи з 2022 року, ворог масовано застосовував бронетехніку взимку. Можна хоча б згадати "знамениті" атаки на Вугледарському напрямку.

Зверніть увагу! Свого часу Сили оборони України підбили під Вугледаром Донецької області понад 130 одиниць російської бронетехніки лише за тиждень.

Зараз ситуація на фронті дещо змінилася. Окупанти стали значно менше застосовувати різної бронетехніки. До прикладу, танки фіксують в обмеженій кількості на деяких напрямках. Вони перейшли до атак малими штурмовими групами.

Зараз вони пересуваються на мотоциклах, самокатах і так далі. От нещодавно було відео, як в Покровськ заїжджає у великій кількості колона мотоциклів та автотранспорту. Маємо розуміти, що ця зимова кампанія буде кардинально іншою. Вона відрізнятиметься від того, що було під час попередніх зим,

– сказав Кононученко.

Ситуація на фронті: коротко