Выход из тупика будет: Черник оценил перспективы горячих точек на фронте

Сейчас на фронте несколько горячих участков. Один из них – Авдеевка, которую враг атакует на протяжении последних недель. Однако город остается под контролем украинских сил.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что ситуация вокруг Авдеевки не меняется и некоторое время не изменится. Это связано с тем, что борьба за город имеет серьезную политическую окраску.

Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта

Путин дал приказ

Владимир Путин пришел к выводу, что добиться своей цели – ликвидировать украинскую государственность в так называемой "СВО" – он не сможет, поэтому решил выполнить задание минимум. А именно – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий приказ Путин отдал – взять Авдеевку любой ценой. Как будет в реальности – посмотрим,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что Бахмут оккупанты взяли гигантскими пехотными валами. ЧВК "Вагнера" потеряла за время штурма города 22 тысячи боевиков за 10 месяцев боев. Нечто подобное происходит в Авдеевке.

"Из этого тупика обязательно найдется выход. Вопрос в том - на чью сторону", – заметил Черник.

Приоритет – Авдеевка и Марьинка.

На левобережье Херсона ВСУ пытается навязать врагу бои. Украинским силам удалось занять позиции на Белогорудном острове на восточном левом берегу. Это может заставить оккупантов перебросить на этот участок фронта ресурсы с других направлений.

В войне есть такое понятие как скрытая концентрация сил и средств в одном направлении. В то же время, по моему мнению, для россиян Авдеевка и Марьинка остаются главными плацдармами на фронте. Поэтому маловероятно, что сейчас они найдут ресурсы, чтобы укрепить южный плацдарм.

– отметил военный эксперт.

Петр Черник оценил ситуацию на фронте: смотрите видео

К тому же только за ноябрь потери оккупантов достигают 28550 человек. Во время войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 500 военных.

"В Марьинке также постоянно продолжаются бои, хотя город полностью разрушен. Однако благодаря тому, что в городе начиная с 2014 года построена мощная система укреплений, имеем в какой-то части гигантский успех", – подчеркнул Петр Черник.

Какая ситуация на фронте: важное