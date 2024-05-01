Пробуют быстро зайти в наши окопы, – офицер рассказал, как россияне штурмуют позиции
Украинские защитники продолжают держать оборону несмотря на многочисленные атаки врага. На линии фронта оккупанты пытаются прорвать нашу защиту, применяя неизменную тактику штурмов – идти вперед, несмотря на количество ресурсов, которые придется потратить.
Об этом рассказал 24 Каналу командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук, отметив, что во время наступления противника в первую очередь начинает работать артиллерия и авиация. Россияне, пытаются уничтожить пути для пополнения резервов, разрушить логистику и связь, используя средства радиоэлектронной борьбы.
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Тактика оккупантов
По словам Матвийчука, враг пытается уничтожить командные штабы или командно-наблюдательные пункты взводов или рот, где находятся командиры, чтобы создать хаос, панику и анархию.
В тот момент их (российские – 24 Канал) основные штурмовые силы проходят через свою линию обороны, чаще всего это происходит механизированными подразделениями. Практически в притык подъезжает БМП и оттуда десантируется пехота, которая пробует максимально быстро зайти в наши окопы,
– отметил он.
Офицер НГУ подчеркнул, что оккупанты отправляют свои штурмовые группы сознательно на гибель. На одну задачу российское военное руководство может потратить 3 взвода, что примерно насчитывает 90 человек. Это очень большой показатель потерь.
Было такое, что украинские военные держали оборону на мертвых телах противников, которые шли не останавливаясь,
– отметил Максим Матвийчук.
Ситуация на фронте: основное
- После того, как россияне захватили Авдеевку, ситуация на этом направлении изменилась – для штурма посадок им теперь нужно меньше людей, поэтому враг перебрасывает свои резервы на другие позиции. Командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка рассказал, какая ситуация под Авдеевкой и как россияне учатся у нас воевать.
- Украинские защитники держат линию фронта, отражая атаки российских захватчиков. Чаще всего враг осуществляет попытки штурмов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также неспокойно в районе Новопавловки, Лимана и Купянска.
- Российские войска пытаются стабилизировать линию фронта в Донецкой области. Российское командование может принять решение наступать на запад, в сторону города Покровск. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.