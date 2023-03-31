Офицер ВСУ объяснил, почему нельзя легкомысленно относиться к новостям с фронта
Россияне не смогли достичь значительных успехов с начала так называемого "большого наступления", которое началось еще зимой. На некоторых участках фронта были незначительные продвижения. Однако не стоит к этому относиться легкомысленно.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер 111 бригады терробороны Луганской области Сергей Шакун. Он ответил на вопрос ведущего 24 Канала о том, что оккупанты незначительно продвинулись вблизи Кременной на 5-6 километров. Однако захватчики не смогли достичь глобальных успехов на этом направлении.
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Почему некорректно говорить о "незначительных продвижениях"
Военный подчеркнул, что хоть и на карте это выглядит как незначительное продвижение, что понятно. Но каждый мэтр украинской земли давался нашим защитникам высокой ценой. Потому несколько некорректно так говорить.
Вы говорите, что в некоторых местах произошли незначительные продвижения на 5 – 6 километров. Эту территорию мы осенью отвоевали и заняли позиции. Это сколько ребят пало. Не надо так к этому относиться,
– отметил военный.
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По его словам, ТрО крепко держит фронт и не дает оккупантам продвигаться вперед. Было бы хорошо, если бы было больше снарядов и артиллерии. Однако они держатся благодаря тем средствам, которые доступны.
Потери российских оккупантов: коротко
- Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают врага. Так, по состоянию на 31 марта Россия потеряла уже 173 360 личного состава.
- За последние сутки, 30 марта, на "концерт Кобзона" отправились еще 460 захватчиков.
- Кроме того, Россия потеряла уже 3615 танков, 6977 боевых бронированных машин, 2675 артиллерийских систем, 526 РСЗО, 278 средств ПВО, 306 самолетов.
- Несмотря на это, Кремль неоднократно подавал сигнал, что там готовы к продолжительной войне. Однако в ГУР отмечают, что это – обычное ИПСО.