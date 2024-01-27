Нет военной целесообразности, – Тимочко оценил действия россиян на фронте

Российские оккупанты дальше давят на разных направлениях фронта. Несмотря на высокую интенсивность штурмовых действий, они не имеют никаких серьезных успехов.

Глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко прокомментировал ситуацию на фронте 24 Каналу. Он подчеркнул, что боевые действия врага имеют политическую подоплеку.

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"Их атаки и штурмы не связаны с военной целесообразностью по крайней мере на этом этапе", – констатировал Тимочко.

Так, россияне непрерывно штурмуют украинские позиции, пытаясь достичь по крайней мере какого-нибудь продвижения. Им очень нужны успехи на фронте, чтобы показать Владимира Путина в хорошем свете перед его перевыборами весной.

Но пока враг достигает лишь больших потерь. По состоянию на 27 января Силы обороны уничтожили 381 370 оккупантов. В частности, за последние сутки на "концерт Кобзона" отправились 770 россиян.

Защитники держат оборону

Россияне пытаются атаковать по всей линии фронта и поднять интенсивность до такого уровня, чтобы добиться какого-то успеха. Но его нет.

Несмотря на напряженность ситуации, украинские военные держат занятые позиции и отбивают все атаки врага, нанося ему потери. Более того, при любом случае сами идут в наступление и отбивают какие-то участки фронта.

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Захватчики готовятся к новым боям за Авдеевку. Теперь они сосредоточились на южном жилом районе, где добились незначительных успехов.

Кроме того, россияне наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях. В то же время, на других участках фронта враг перешел к обороне.

После захвата Крахмального на Харьковщине оккупантам там не поздоровилось. Украинские бойцы с более выгодных позиций наносят противнику серьезные потери.