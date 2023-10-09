Россияне – в обороне: военный эксперт охарактеризовал события на фронте
На российско-украинском фронте перемены. На Востоке враг перебрасывает новые силы с целью контратак, а на Юге – стоит скованный в обороне.
Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, как развиваются события на разных направлениях и стоит ли ожидать оживления.
К теме Успех ВСУ на Запорожье и Донетчине, россияне минируют территории: хронология 593 дня войны
На Бахмутском направлении украинские военные продолжают продвигаться на южных флангах. В то же время российские оккупанты пытаются усилить северные фланги – перебрасывают туда живую силу и технику.
Они выходят на то, чтобы остановить наши штурмовые действия, чтобы мы перешли в полноценную оборону, а они атаковали,
– объяснил Мусиенко.
По его словам, с этой же целью враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях.
Россия хочет затянуть время
Наступательные действия оккупантов на Востоке направлены не на то, чтобы получить большие территориальные достижения, а чтобы максимально затянуть время, находясь в войне.
Война ради войны,
– констатировал Мусиенко.
Для этого страна-агрессор будет бросать в бой максимальное количество людей.
Россия готова перемалывать своих людей, чтобы затянуть войну: смотрите видео 24 Канала
Тем временем на Юге россияне стоят в обороне. Защитники полностью сковали их действия и продолжают искать "интересные" объекты для поражения – штабы, склады с оружием. Однако большего на зиму ожидать не стоит.
"Задача сковывать также требует сил и ресурсов. Враг время от времени переходит в контратаки", – отметил Мусиенко.
Что происходит на фронте: последние новости
- В течение суток 8 октября украинские военные имели успехи в районе трех населенных пунктов на Донетчине и Запорожье. Россияне несут потери.
- Аналитики ISW отметили, что враг делает все возможное, чтобы замедлить продвижение Сил обороны Украины на Запорожье. В частности, минирует территорию в районе Работино – Вербовое.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг пытается имитировать активность на левом берегу Херсонщины. По ее словам, 8 октября ВСУ уничтожили семь лодок с российскими ДРГ.