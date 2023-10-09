Россияне – в обороне: военный эксперт охарактеризовал события на фронте

На российско-украинском фронте перемены. На Востоке враг перебрасывает новые силы с целью контратак, а на Юге – стоит скованный в обороне.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, как развиваются события на разных направлениях и стоит ли ожидать оживления.

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На Бахмутском направлении украинские военные продолжают продвигаться на южных флангах. В то же время российские оккупанты пытаются усилить северные фланги – перебрасывают туда живую силу и технику.

Они выходят на то, чтобы остановить наши штурмовые действия, чтобы мы перешли в полноценную оборону, а они атаковали,

– объяснил Мусиенко.

По его словам, с этой же целью враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях.

Россия хочет затянуть время

Наступательные действия оккупантов на Востоке направлены не на то, чтобы получить большие территориальные достижения, а чтобы максимально затянуть время, находясь в войне.

Война ради войны,

– констатировал Мусиенко.

Для этого страна-агрессор будет бросать в бой максимальное количество людей.

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Тем временем на Юге россияне стоят в обороне. Защитники полностью сковали их действия и продолжают искать "интересные" объекты для поражения – штабы, склады с оружием. Однако большего на зиму ожидать не стоит.

"Задача сковывать также требует сил и ресурсов. Враг время от времени переходит в контратаки", – отметил Мусиенко.

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