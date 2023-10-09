Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, як розвиваються події на різних напрямках і чи варто очікувати пожвавлення.

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На Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватись на південних флангах. Водночас російські окупанти намагаються посилити північні фланги – перекидають туди живу силу та техніку.

Вони виходять на те, щоб зупинити наші штурмові дії, щоб ми перейшли в повноцінну оборону, а вони атакували,

– пояснив Мусієнко.

За його словами, з цією самою метою ворог активізувався на Куп'янському і Лиманському напрямках.

Росія хоче затягнути час

Наступальні дії окупантів на Сході спрямовані не на те, щоб отримати великі територіальні здобутки, а щоб максимально затягнути час, перебуваючи у війні.

Війна заради війни,

– констатував Мусієнко.

Для цього країна-агресорка кидатиме в бій максимальну кількість людей.

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Тим часом на Півдні росіяни стоять в обороні. Захисники повністю скували їхні дії та продовжують шукати "цікаві" об'єкти для ураження – штаби, склади зі зброєю. Однак більшого на зиму очікувати не варто.

"Завдання сковувати також вимагає сил і ресурсів. Ворог час від часу переходить у контратаки", – зазначив Мусієнко.

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