Россия потеряла наступательный потенциал под Бахмутом и ищет контрактников на войну, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и вблизи Авдеевки.

Россияне продолжают применять привычную для себя тактику террора гражданского населения, обстреливая жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе предупредили, что существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений – формирование наступательных группировок противника не было выявлено. Российское руководство продолжает использовать белорусскую инфраструктуру для подготовки своих войск. Оккупанты также сохраняют военное присутствие в приграничных районах. В течение суток они обстреляли районы населенных пунктов:

Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области;

Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Поповка Сумской области;

Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики продолжают попытки сломать украинскую оборону. За сутки они вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское. Также россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов:

Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крахмальное и Берестово Харьковской области;

Невское и Белогоровка Луганской области,

Торское, Спорное и Федоровка в Донецкой области.



Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, но уже теряет потенциал. Оккупанты не прекращают попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Украинские защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки захватчиков в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности:

Васюковка,

Миньковка,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Бахмут,

Ивановское,

Ступочки,

Предтечино,

Часов Яр,

Курдюмовка,

Озаряновка,

Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Однако россияне не имели успеха. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов:

Ласточкино,

Бердичи,

Авдеевка,

Тоненькое,

Георгиевка,

Невельское,

Красногоровка,

Марьинка,

Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения, в частности:

Новополье Донецкой области;

Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области,

Антоновка и Херсон.



Украинские защитники героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ

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Для войны в Украине готовят строчников

Россия пока не прекращает свою захватническую войну, несмотря на многочисленные жертвы. Оккупанты постоянно принимают меры для восполнения потерь живой силы. В частности, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со строчниками по подписанию ими контрактов.

Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года,

– отметили в Генштабе.

В свою очередь, Силы обороны продолжают "минусировать" захватчиков. В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

склад боеприпасов,

2 зенитно-ракетных комплекса,

радиолокационную станцию,

один другой важный объект противника.



ВСУ наносят оккупантам немалые потери / Фото Генштаба ВСУ